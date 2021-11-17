Hatay'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
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Hatay'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Hatay'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AAC 131 plakalı otomobil, Antakya- İskenderun kara yolu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, 31 BEA 446 ve 31 AHU 07 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri

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