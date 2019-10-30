Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 29 kaçak göçmen yakalandı.

30.10.2019 13:30
Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 29 kaçak göçmen yakalandı.

Kırıkhan ilçesi Alan Yaylası mevkisinde yol uygulaması yapan ilçe jandarma ekipleri, şüphe üzerine 01 MT 165 plakalı minibüsü durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan yabancı uyruklu 29 kaçak göçmenin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Kaçak göçmenler, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aracın yabancı uyruklu sürücüsü A.C. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Hatay'da 29 kaçak göçmen yakalandı
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