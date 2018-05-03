Hatay'da 28 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 28 kişi yakalandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 28 kişi yakalandı.
Kızıçat ve Belengöz kırsalında 3. Piyade Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince yürütülen arazi aramasında bazı şüpheli kişiler tespit edildi.
Güvenlik güçlerince yakalanan ve Suriyeli oldukları tespit edilen 28 kişinin sınırı, yasa dışı yollardan geçmeye çalıştıkları belirlendi.
Suriyelilerin işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.