Hatay'da 272 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 272 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Hatay'da 272 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da evinde 272 uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'da evinde 272 uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Antakya ilçesi Zülüfluhan Mahallesi'nde yaşayan U.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evinde 272 uyuşturucu hap ele geçirdi.

U.K. gözaltına alındı.

AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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