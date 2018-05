Hatay'da 27. Dönem Milletvekilliği Aday Adayı Tanıtım Toplantısı

Hatay'da AK Parti tarafından 27. Dönem Milletvekili Aday Adayı Tanıtım Toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.

24 Haziran seçimleri öncesinde gerçekleştirilen milletvekili aday adayı tanıtım toplantıları AK Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. 27. Dönem Milletvekili Aday Adayı Tanıtım Toplantısı Antakya Mahveli Han Plaza'da geniş bir katılımla Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, yapılan her seçimin bu milletin ayağa kalkışı olduğunu söyledi. Güler, 24 Haziran'da yapılacak seçimin bu güne kadar yapılmış olan seçimlerin toplamından daha fazla önemli bir seçim olduğunu belirterek, "Bugün dördüncüsünü yapmış olduğumuz aday adayı toplantısını tanıtım toplantısını icra ediyoruz. Değerli arkadaşlarımı çıkmış oldukları bu kutlu yolda hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin. Bugüne kadar ülke olarak bir çok seçim atlattık. Yaptığımız her seçim kendi içinde ayrı bir öneme, kendi içinde ve koşullarında bir değeri vardı. Yaptığımız her seçim bu milletin bir meydan okumasıydı. Yaptığımız her seçim bu milletin ayağa kalkışıydı. Esarete karşı başkaldırışıydı. Lakin 24 Haziran'da yapacağımız seçim bu güne kadar yapmış olduğumuz seçimlerin toplamından daha fazla önemli bir seçim" dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Yayman ise, söz konusu Hatay'da gerisinin teferruat olduğunu vurguladı. Yayman, 24 Haziran seçimlerinin vatana, millete ve İslam dünyasına hayırlı uğurlu olmasını dilediğini kaydederek, "Biz her zaman şunu söylüyoruz, Hatay bizim sevdamızdır, Hatay bizim aşkımızdır. Söz konusu Hatay'sa gerisi teferruattır dedik. Bu duygu ve düşüncelerle Hatay'a daha fazla hizmet etmek için, Hatay'da Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrağını göndere dikmek için, Hatay'da birlik ve beraberlik siyasetini hakim kılmak için, Hatay'da sen ben yok biz varız anlayışını tesis etmek için inşallah birlikte beraberce teşkilatımızla, mahalle başkanlarımızla, milletvekili adaylarımızla inşallah çalışmaya söz veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bu seçim ya olacağız, ya öleceğiz. Ülkemizi bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, vatanımızı parçalayamayacaklar inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar 24 Haziran seçimlerinin vatanımıza, milletimize ve İslam dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 24 Haziran seçimleri dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yaptığımız muhteşem bir seçim olacak. Allaha emanet olun" dedi.

Yayman, kısa bir özgeçmiş konuşması yaparak şunları söyledi:

"Bende bir kardeşiniz olarak, Hatay'ın bir evladı olarak hatay Kırıkhan'da doğdum. Ortaokul, lise tahsilini Hatay'da tamamladım, Kırıkhan'da tamamladım. Daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde okudum. Daha sonra Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi kadrosuna başladım. Bilahare yine Ankara Üniversitesinde doktoramı yaptım. Daha sonra Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştım. Çeşitli gazetelerde yazılar yazdım. Televizyonlarda, NTV'de, CNN'de siyaset danışmanlığı yaptım. Anar araştırma şirketinde araştırmacı olarak çalıştım. 25. Dönem milletvekilliği yaptım. Aday adayı olmak için istifa etmeden önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı görevinde bulunuyordum."