Hatay'da 25 Suriyeli Göçmen Yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 25 Suriyeli göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kırıkhan Kumlu Çevre Yolu'nda bir ihbarı değerlendiren Kırıkhan jandarma ekipleri, Kumlu Yolu Kavşağı'nda kovaladıkları 65 NR 843 plakalı minibüste yaptıkları kimlik kontrolünde yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu 25 göçmen yakaladı.



Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda parmak izi alınan Suriye uyruklu şahısların işlemleri tamamlandıktan Cilvegözü Sınır Kapısı'na gönderileceği öğrenildi.



Olayla ilgili Ömer Aplas (27) isimli şahıs gözaltına alındı. - HATAY