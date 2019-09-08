Hatay'da 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü

Hatay'da 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan yangında 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü.

08.09.2019 18:20
Hatay'da 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan yangında 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Akbez Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 5 itfaiye. 14 arazöz, 2 iş makinesi ve 2 helikopter ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.


Yangında 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA
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