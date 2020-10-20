Hatay'da 247,5 litre sahte içki ele geçirildi
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Hatay'da 247,5 litre sahte içki ele geçirildi

20.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:20
Hatay'da 247,5 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 247,5 litre sahte içki ele geçirildi, baba ve kızı gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 247,5 litre sahte içki ele geçirildi, baba ve kızı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Höyük Mahallesi'nde S.P'nin sahte içki ürettiğini ve bunları kızı E.P'nin evinde stokladığını belirledi.

Ekipler, sahte içkilerin üretildiği ve stoklandığı 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 247,5 litre sahte içki ele geçirildi, S.P. ve E.P. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 12:24:43. #1.14#
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