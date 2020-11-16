Hatay'da 241 litre sahte içki ele geçirildi
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Hatay'da 241 litre sahte içki ele geçirildi

16.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:44
Hatay'da 241 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde 241 litre sahte içki ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 241 litre sahte içki ele geçirildi.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten ilçeye ev yapımı içki getirileceği bilgisine ulaştı.

Hatay-Gaziantep kara yolu Gülkent Mahallesi kavşağında N.D. kontrolündeki otomobili durduran ekipler, araçta 241 litre sahte içki ve çeşitli markalarda 461 şişe alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü N.D. ile araçta bulunan Y.D. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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