Hatay'da 230 polisle asayiş uygulaması yapıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde 230 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 230 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kardeşler, İplik Pazarı, Kocaabdi ve Şeyh Ali mahallelerinde 230 polisle denetim başlattı.
Uygulamada 1237 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 154 araç kontrol edildi.
Denetimde muayenesiz araç kullanan sürücüye 314 lira ceza verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak