Hatay'da 23 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Hatay'da 23 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'da 23 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Hatay'da, 23 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

HATAY (AA) - Hatay'da, 23 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "fuhuş yaptırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 23 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin kentte olduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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