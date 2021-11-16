Hatay'da 23 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'da, 23 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
HATAY (AA) - Hatay'da, 23 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "fuhuş yaptırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 23 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin kentte olduğunu belirledi.
Ekiplerce yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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