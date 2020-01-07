Hatay'da 23 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonu kamerada

07.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:14

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu, emniyet kameralarınca kaydedildi.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturması kapsamında, dün gerçekleştirilen operasyonda 23 zanlının yakalandığı görüntüler paylaşıldı.

Havadan ve karadan görüntülenen operasyonda, ekipler 20 adrese baskın düzenliyor.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği çalışmada, "koçbaşı" ile kapıların kırılıp evlere girilmesi ve zanlıların yakalanması yer alıyor.

Öte yandan, dün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA