Hatay'da 226 paket kaçak sigara el geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobilde 226 paket gümrük kaçağı sigara el geçirildiİlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarı çalışma sonucunda Üzümdalı Mahallesi'nde bir otomobili durdurarak arama yaptı.