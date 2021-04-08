Hatay'da 226 paket kaçak sigara el geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da 226 paket kaçak sigara el geçirildi

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay'da 226 paket kaçak sigara el geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobilde 226 paket gümrük kaçağı sigara el geçirildiİlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarı çalışma sonucunda Üzümdalı Mahallesi'nde bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobilde 226 paket gümrük kaçağı sigara el geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarı çalışma sonucunda Üzümdalı Mahallesi'nde bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Ekipler, aracın bagaj kısmındaki ses sistemi içerisinde, 226 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Caner Erkin Ümit Öztürk Yılmaz Vural Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hatay'da 226 paket kaçak sigara el geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:46:33. #1.16#
title