Hatay'da 226 paket kaçak sigara el geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobilde 226 paket gümrük kaçağı sigara el geçirildiİlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarı çalışma sonucunda Üzümdalı Mahallesi'nde bir otomobili durdurarak arama yaptı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobilde 226 paket gümrük kaçağı sigara el geçirildi
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarı çalışma sonucunda Üzümdalı Mahallesi'nde bir otomobili durdurarak arama yaptı.
Ekipler, aracın bagaj kısmındaki ses sistemi içerisinde, 226 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş