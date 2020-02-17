Hatay'da 220 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 220 bin uyuşturucu hap ile 45 kilogram esrar ele geçirildi.
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 220 bin uyuşturucu hap ile 45 kilogram esrar ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Antakya ve Reyhanlı'daki 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada, 220 bin uyuşturucu hap, 45 kilogram esrar, 2 tabanca, 3 hassas terazi ve 3 bin 300 dolar bulundu.
Operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.