Hatay'da 220 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

17.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:56

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 220 bin uyuşturucu hap ile 45 kilogram esrar ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Antakya ve Reyhanlı'daki 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 220 bin uyuşturucu hap, 45 kilogram esrar, 2 tabanca, 3 hassas terazi ve 3 bin 300 dolar bulundu.

Operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA