Hatay'da '22. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi'ne Doğru

Doğu Akdeniz Sanayici ve İş adamları Dernekleri Federasyonu (DASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ekinci, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından '22. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi'nin Hatay'da yapılacağını belirtti.

Ekinci, Antakya'da bir restoranda yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında DASİFED'in gönüllülük esasına göre kurulmuş, Türkiye'nin en büyük ekonomik temsil gücüne sahip bağımsız sivil toplum kuruluşu olan TÜRKONFED'e bağlı federasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmek ve Türkiye'nin ileri doğru büyümesini el birliğiyle sağlamak istediklerini ifade eden Ekinci, Hatay'ın Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı yaşadığı sıkıntıları bir nebze ortadan kaldırmak ve ülkenin ekonomisini ele almak için TÜRKONFED'in 22. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi'nin 16-17 Kasım tarihleri arasında Hatay'da düzenleneceğini kaydetti.

Ekinci, zirveye 300'ün üzerinde iş insanın katılacağını, yerel ve ulusal anlamda önemli konuları ele alacaklarını aktardı.