Hatay'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 22 yabancı uyruklu yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 22 yabancı uyruklu yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki hafif ticari aracı şüphe üzerine Topboğazı uygulama noktasında durdurdu.
Kimlik kontrolünde araçlardaki 22 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü, iki sürücü gözaltına alındı.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel