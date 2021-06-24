Hatay'da 22 bin kaçak makaron ele geçirildi

HATAY'da, makaron kaçakçılığı ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 22 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

HATAY'da, makaron kaçakçılığı ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 22 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından makaron kaçakçılığı ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin Yıldırımtepe Mahallesi'nde İ.A. ve Y.D.'nin adresinde yaptıkları aramalarda, 22 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı