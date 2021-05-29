Hatay'da 22 ayrı ekiple asayiş denetimi
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Hatay'da 22 ayrı ekiple asayiş denetimi

Hatay'da 22 ayrı ekiple asayiş denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da 146 personel, 22 ayrı ekip ile geniş çaplı asayiş denetimi yapıldı.

Hatay'da 146 personel, 22 ayrı ekip ile geniş çaplı asayiş denetimi yapıldı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya ve Defne ilçesinde kamu düzeninin sağlanması, virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riskin yönetilmesi, vatandaşın hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Antakya ve Defne ilçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluğu altında olan bağlı ara sokaklara, sabit ve yaya olarak seyir halindeki kişilere Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Antakya ve Defne İlçe Emniyet Müdürlüğü katılımıyla 146 personel, 22 ekip ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Bir şahsın basit yaralama suçundan yakalandığı aramada, bin 73 kişinin GBT kaydı sorgulandı. Aynı zamanda 4 adet yoklama kaçağı hakkında da gerekli adli işlem yapıldı. Kontrol edilen 126 araçta ise 1 aracın muayenesi olmadığından 850 TL ve 1 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan dolayı 5 bin 396 TL idari yaptırım uygulandı. - HATAY

Hatay'da 22 ayrı ekiple asayiş denetimi
Hatay'da 22 ayrı ekiple asayiş denetimi
Hatay'da 22 ayrı ekiple asayiş denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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