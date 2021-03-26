Hatay'da 215 polisle asayiş ve trafik uygulaması
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Hatay'da 215 polisle asayiş ve trafik uygulaması

Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI - Haberler | Güncel
Hatay'da 215 polisle asayiş ve trafik uygulaması

HATAY'da 215 polisin katılımıyla yapılan asayiş ve trafik uygulamasında, 431 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 125 araç ve 6 motosiklet kontrol edildi.

HATAY'da 215 polisin katılımıyla yapılan asayiş ve trafik uygulamasında, 431 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 125 araç ve 6 motosiklet kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzuru için farklı noktalarda eş zamanlı asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. 31 ekip, 215 polis memurunun katılımıyla yapılan uygulamada, 431 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 125 araç ve 6 motosiklet kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda bir kişinin üzerinde yapılan aramada, 9.46 gram metamfetaminm ve 7.47 gram bonzai ele geçirildi.


Hatay'da 215 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Hatay'da 215 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Hatay'da 215 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Hatay'da 215 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Hatay'da 215 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Hatay'da 215 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Hatay'da 215 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Hatay'da 215 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Hatay'da 215 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Hatay'da 215 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Hatay'da 215 polisle asayiş ve trafik uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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