Hatay'da 21 litre sahte içki ele geçirildi
AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde 21 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde 21 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan N.D'nin evinde arama yaptı.
Aramada, pet şişeler içerisinde 21 litre sahte içki ele geçirildi.
Şüpheli N.D. gözaltına alındı.
AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel