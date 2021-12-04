Hatay'da 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışını önlemek amacıyla bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 21 cep telefonu, 97 şarj kablosu, 85 şarj cihazı, 4 oyun konsolu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
İş sahibi M.V.E. gözaltına alındı.
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AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri