Hatay'da 21 bin 420 captagon hap ele geçirildi
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Hatay'da 21 bin 420 captagon hap ele geçirildi

16.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:34
Hatay'da 21 bin 420 captagon hap ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 21 bin 420 captagon hap ele geçirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 21 bin 420 captagon hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, 21 bin 420 captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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