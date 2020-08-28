Hatay'da 200 bin TL değerinde demir profil ve sac çalan dolandırıcılar yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'da 200 bin TL değerinde demir profil ve sac çalan dolandırıcılar yakalandı

Hatay'da 200 bin TL değerinde demir profil ve sac çalan dolandırıcılar yakalandıHATAY'ın İskenderun ilçesinde sahte belge ve kimlik kullanıp kendilerini nakliyeci olarak tanıtarak bir fabrikadan 200 bin TL demir profil ve sacı TIR'la çalan 3 şüpheli yakalandı.

28.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:22

Hatay'da 200 bin TL değerinde demir profil ve sac çalan dolandırıcılar yakalandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahte belge ve kimlik kullanıp kendilerini nakliyeci olarak tanıtarak bir fabrikadan 200 bin TL demir profil ve sacı TIR'la çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos'ta İskenderun Organize Banayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Kendilerini nakliyeci olarak 3 şüpheli, sahte evrak ve kimliklerle 200 bin TL değerinde demir profil ve sac ürünlerini TIR'a yükleyerek, teslim edecekleri Ankara yerine Şanlıurfa'ya götürdü. Fabrika yetkilileri, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayınca durumu jandarmaya haber verdi. Hatay Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandıkları çekici ve dorseyle Hatay'dan Şanlıurfa'ya gittiklerini tespit etti. Operasyon başlatan ekipler yol güzergahı üzerinde bulunan tüm il, ilçe ve beldelerde bulunan yüzlerce kamerayı inceledi. TIR'ı Şanlıurfa'da durduran ekipler, A.Ç., Y.K. ve İ.M.'yi gözaltına aldı. Jandarma Karakolu'nda sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İ.M. ve Y.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken A.Ç. serbest bırakıldı.

Hatay'da 200 bin TL değerinde demir profil ve sac çalan dolandırıcılar yakalandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı Dünya
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş Güncel
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil Dünya
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap Cinsellik
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
'Maske tak' uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
"Maske tak" uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Hulusi Akar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Hande Erçel Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sinan Gümüş Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Adana Milli İzmir Eylül
Şu an buradasınız: Hatay'da 200 bin TL değerinde demir profil ve sac çalan dolandırıcılar yakalandı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 18:22:38. #1.14#
title