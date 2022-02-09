Hatay'da 200 bin liralık tespih ve gümüş yüzük hırsızlığı

KIRIKHAN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hırsızlar, bir iş yerinden yaklaşık 200 bin lira değerinde 500 adet tespih ve 100 adet gümüş yüzük çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün gece saatlerinde bir dükkanda meydana geldi. Hırsızlar, değerli tespih ve yüzüklerin satıldığı dükkana gece saatlerinde girdi. Burada 500 adet değerli tespih ve 100 adet gümüş yüzüğü çaldı. İş yeri sahibi Bülent Aygök, polis ekiplerinin kendisine ulaşmasıyla hırsızlık olayını öğrenerek dükkanına geldi.

Aygök, "Emniyet tarafından aranarak iş yerimizin hırsızlar tarafından soyulduğunu öğrendim. İş yerine geldiğimde tespitte bulundum ve iş yerimden yaklaşık 500 adet tespihimizin ve 100 adet özel yapım gümüş yüzüğümüzün çalındığını öğrendim. Çalınan tespih ve gümüş yüzüklerin maddi değeri yaklaşık 200 bin TL civarında. Hırsızların bir an önce bulunmasını ve adalete teslim edilmesini istiyorum" dedi. - HATAY