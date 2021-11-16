Hatay'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Haraparası Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdu.

Ekipler, sürücü O.D'nin "Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma ve yol kesmek suretiyle yağma" suçlarından kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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