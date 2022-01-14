İskenderun'da 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler
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İskenderun'da 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İskenderun'da 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

İskenderun ilçesinde bir otomobilde 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - İskenderun ilçesinde bir otomobilde 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İskenderun polisi, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar sonucu bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 20 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü tespit edildi.

Olayla ilgili sürücü M.D. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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