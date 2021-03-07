Hatay'da 2 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti
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Hatay'da 2 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti

07.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:29

Hatay'da 2 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.

Hatay'da 2 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Serinyol Mahallesi Sencari Caddesi'ndeki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Sağlık ekipleri evde 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler İnci Erek ve Erayda Erek'in cesedine ulaştı.

Yangında yaralanan anne Nazlı Erek ve oğlu İbrahim Erek ise ilk müdahalelerinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da 2 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti
Hatay'da 2 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti
Hatay'da 2 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti
Hatay'da 2 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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