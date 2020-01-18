Hatay'da 2 tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı
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Hatay'da 2 tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

Hatay'ın Payas ilçesinde iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

18.01.2020 01:37 | Son Güncelleme: 18.01.2020 01:38
Hatay'da 2 tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

'ın ilçesinde iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

A.K. yönetimindeki 31 KOL 86 plakalı tır, İskenderun-Payas otoyolunda önünde seyreden A.Ç. idaresindeki 33 BLL 38 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücülerden A.K. yaralandı. Yaralanan sürücü kaza yerine gelen ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle tırlardan birinin ön kabininin dorsesinden koparak yola savrulduğu görüldü.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hatay'da 2 tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı
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