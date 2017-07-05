Hatay'da 2 Teröristin Yakalanması

Hatay'ın Hassa ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK mensubu Suriye doğumlu 2 kişinin sorgulamaları ve yaptıkları yer gösterme sonucu Erzin ilçesinde araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'da Amanos Dağları'ndan inerek Suriye sınır hattına doğru silahsız ve teçhizatsız olarak Afrin bölgesine gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK/KCK mensubu Suriye doğumlu "Cemal" kod adlı A.M. ile "Ferhat" kod adlı R.A'nın sorgulamaları, Hatay İl Jandarma Komutanlığında devam ediyor.



Teröristlerin sorgulamalarında elde edilen bilgiler ve yaptıkları yer göstermeleri neticesinde Erzin ilçesinde otoban yoluna yakın bölgede araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu.



Patlayıcıların uzman ekiplerce imha edildiği öğrenildi.