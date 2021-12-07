Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu H.E.H'nin kullandığı 31 ACC 214 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 31 NT 769 plakalı otomobil, Öztörük Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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