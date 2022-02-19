Hatay'da 2 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi
AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Hatay'da evinde 2 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'da evinde 2 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki bir ikamette arama yaptı.
Aramada, 2 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ev sahibi M.Z.Z. gözaltına alındı.
AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel