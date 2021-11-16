Hatay'da 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde jandarma ekipleri, bir araçta 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde jandarma ekipleri, bir araçta 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, jandarma dedektifleri tarafından, 27 DF 324 plakalı otomobil ile Kilis'ten Hatay'a kaçak sigara getirileceği bilgisi alınması üzerine operasyon yapıldı. M.Ş. isimli şahsın kullandığı araç, durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda jandarma ekipleri, toplam 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - HATAY

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