Hatay'da 2 bin 533 adet tarihi sikke ele geçirildi
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Hatay'da 2 bin 533 adet tarihi sikke ele geçirildi

Hatay'da 2 bin 533 adet tarihi sikke ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ANKARA (İHA) – Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir tırın çekicisine gizlenmiş vaziyette Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen toplam 2 bin 533 adet tarihi sikke ele geçirildi.

ANKARA (İHA) – Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir tırın çekicisine gizlenmiş vaziyette Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen toplam 2 bin 533 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin devriye faaliyeti yürüttüğü sırada, durumundan şüphelenilen bir tır x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan tarama neticesinde tırın çekicisinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Arama hangarındaki detaylı kontrollerde, tırın çekicisinin ön konsolunda gizlenmiş 8 paket bulunduğu, paketlerin içerisinde tarihi eser görünümünde sikkelerin olduğu belirlendi. Ele geçirilen sikkeler inceleme yapılmak üzere Hatay Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Hatay Müze Müdürlüğünün yaptığı incelemelerde sikkelerin 308 adedinin Helenistik döneme, 2 bin 16 adedinin Roma ve 209 adedinin de Bizans dönemine ait olduğu saptandı. Yakalanan sikkeler Hatay Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sorumlular hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan açılan soruşturmaya devam ediliyor. - ANKARA

Hatay'da 2 bin 533 adet tarihi sikke ele geçirildi
Hatay'da 2 bin 533 adet tarihi sikke ele geçirildi
Hatay'da 2 bin 533 adet tarihi sikke ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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