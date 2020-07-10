Hatay'da 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
10.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:55
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Yayladağı Emniyet Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, evin odunluğuna gizlenmiş poşetler içerisinde 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili B.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA