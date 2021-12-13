2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerine ağırlık veren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Defne ve Samandağ'daki 3 adrese operasyon düzenledi.

Evlerin bodrumlarında arama yapan ekipler, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 2 bin 390 litre sahte içki ile damıtma sistemi ele geçirdi.

Şüpheliler İ.G, K.U. ve E.R. gözaltına alındı.

2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi

2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi

2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi

2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi

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AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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