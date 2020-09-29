Hatay'da 2 bin 177 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 bin 177 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 bin 177 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde ik ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada toplam 2 bin 177 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İkamet sahipleri N.E. ile C.D. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli