Hatay'da 2 bin 177 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
29.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 29.09.2020 19:02
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 bin 177 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 bin 177 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde ik ikamete operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada toplam 2 bin 177 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İkamet sahipleri N.E. ile C.D. işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli