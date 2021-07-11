Hatay'da 2 arkadaştan 1'i boğuldu, diğeri denizde kayboldu
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Hatay'da 2 arkadaştan 1'i boğuldu, diğeri denizde kayboldu

Hatay'da 2 arkadaştan 1'i boğuldu, diğeri denizde kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize serinlemek için giren 2 arkadaştan 1'i boğularak öldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize serinlemek için giren 2 arkadaştan 1'i boğularak öldü. Diğeri ise akıntıya kapılarak kayboldu.

Edinilen bilgiye; ilçeye bağlı balıkçı barınağı yakınlarında serinlemek için denize giren Kadir Göktaş (18) ve Memik Bozkurt (18) adlı 2 genç arkadaş, bir süre sonra dalgalar arasında akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Diğer arkadaşlarının haber vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bir süre sonra çevredeki vatandaşların da yardımıyla hareketsiz halde denizden çıkartılan Memik Bozkurt, 112 acil sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen hayata döndürülemedi. Kayıp genç Kadir Göktaş için arama çalışması başlatıldı.

Boğularak yaşamını yitiren Memik Bozkurt'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı. - HATAY

Hatay'da 2 arkadaştan 1'i boğuldu, diğeri denizde kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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