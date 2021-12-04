1915 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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1915 litre sahte içki ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evinde 1915 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evinde 1915 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın evinde sahte içki üretip sattığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, adreste 1915 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Ev sahibi M.A. gözaltına alındı.

1915 litre sahte içki ele geçirildi

1915 litre sahte içki ele geçirildi

1915 litre sahte içki ele geçirildi

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