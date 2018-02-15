Hatay'da 19 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçtiği tespit edilen 19 yabancı uyruklu yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçtiği tespit edilen 19 yabancı uyruklu yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Kırıkhan- Reyhanlı karayolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kontrol noktasında şüphelendiği 27 RM 195 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurdu.
Ekipler, kamyonette yaptığı aramada, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçtiği tespit edilen 4'ü çocuk 19 Suriyeliyi yakaladı.
Araç sürücüsü İ.A. (40) ile Ş.D. (42) gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.