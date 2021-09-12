Hatay'da 187 kaçak göçmen yakalandı

HATAY'da düzenlenen operasyonda 187 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 187 kaçak göçmen yakalandı, A.M.A., M.Y. ile A.Y. de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.M.A. tutuklandı, M.Y. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.