Hatay'da 187 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 187 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Hatay'da 187 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan giren 187 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan giren 187 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Apaydın ile Varışlı mahallelerinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, 187 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları öne sürülen A.M.A, M.Y. ile A.Y'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M.A tutuklandı, M.Y. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollardan yurda giren 187 yabancı uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay'da 187 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Haluk Levent Ferhan Şensoy Vildan Atasever
Spor Diego Cristiano Arda Turan Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Alpha Conde Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hatay'da 187 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 12:29:02. #1.12#