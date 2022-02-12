Hatay'da 180 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 180 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Hatay'da 180 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'da otomobilinde 180 kilogram kaçak tütünle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'da otomobilinde 180 kilogram kaçak tütünle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde A.Ş'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta 180 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Tütün, Hatay, Güncel, Haberler

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