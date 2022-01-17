Hatay'da 180 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan otobüste ve bir iş yerinde yapılan aramada toplam 180 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan otobüste ve bir iş yerinde yapılan aramada toplam 180 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesinde durdurdukları bir otobüste ve yine aynı mahallede bulunan bir iş yerinde yaptığı aramada, 180 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak S.B. ile Y.O. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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