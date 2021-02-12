Hatay'da 18 eski hükümlüye girişimcilik sertifikası verildi
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Hatay'da 18 eski hükümlüye girişimcilik sertifikası verildi

12.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:19
Hatay'da 18 eski hükümlüye girişimcilik sertifikası verildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta başarılı olan 18 eski hükümlü girişimcilik sertifikası aldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta başarılı olan 18 eski hükümlü girişimcilik sertifikası aldı.

Halk Eğitim Merkezindeki törende konuşan Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Seyit Muhammet Bozkurt, açılan kurslarla eski hükümlülerin sosyal hayata adaptasyonlarını ve tekrar suça karışmalarını önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Bozkurt, hükümlüleri topluma ve kendilerine faydalı birey haline getirmek için bu projeleri önemsediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından hak kazanan 18 kursiyere sertifikaları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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