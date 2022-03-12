Hatay'da 179 kilogram tütün, 33 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'da piyasa değeri yaklaşık 36 bin 300 TL olan 179 kilogram tütün ile 33 bin 600 adet makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Erzin ve Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Çalışmada, Hassa ilçesinde Yeni Mahalle'de ikamet eden Ö.Y.'ye ve Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde ikamet eden M.A. isimli şahıslara ait otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 36 bin 300 TL olan 179 kilogram tütün ile 33 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa