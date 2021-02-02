Hatay'da 176 litre sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 176 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaali Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreste 176 litre sahte içki ele geçirildi, N.U. ve A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş