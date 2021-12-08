Hatay'da 1715 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 1715 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 1715 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1715 litre sahte içki ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1715 litre sahte içki ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimiyle mücadele kapsamında Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste, 1715 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ev sahibi S.E. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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