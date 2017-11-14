Hatay'da 17 kaçak göçmen yakalandı



HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 17 Suriyeli yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Güzelce Çevre Yolu'nda bir ihbarı değerlendiren Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelce Yolu Kavşağında durdukları 41 MB 195 plakalı minibüste yaptıkları kimlik kontrolünde yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptıkları belirlenen 5'i çocuk Suriye uyruklu toplam 17 göçmen yakaladı. Jandarma tarafından ifadeleri alınan göçmenler sınır dışı edilmek üzeri Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gönderildi.

Olayla ilgi Suriye uyruklu Muhammet Feyzo isimli şahıs gözaltına alındı.