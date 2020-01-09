09.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:39

Hatay'da 1620 paket kaçak sigara ele geçirildi

HATAY'da düzenlenen operasyonda bir TIR'da yaptığı aramada 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kırıkhan ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada, dorsenin alt tarafında şase üzerinde bulunan su deposu ve hava tüpleri içerisine gizlenmiş vaziyette 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek, olayla ilgili S.K. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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