Hatay'da 1620 litre sahte içki ele geçirildi
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Hatay'da 1620 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da, bir evde 1620 litre sahte içki ele geçirildi.

26.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:58
Hatay'da 1620 litre sahte içki ele geçirildi

'da, bir evde 1620 litre sahte içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında kaçak ve sahte içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, 14 varilde 1620 litre ile 49 pet şişe el yapımı içki ele geçirildi.

Sahte içkilere el konulan operasyonda şüpheli M.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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