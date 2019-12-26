Hatay'da 1620 litre sahte içki ele geçirildi

26.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:58

Hatay'da, bir evde 1620 litre sahte içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında kaçak ve sahte içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, 14 varilde 1620 litre ile 49 pet şişe el yapımı içki ele geçirildi.

Sahte içkilere el konulan operasyonda şüpheli M.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA